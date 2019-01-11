ليبيا – قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي اليوم الجمعة إن ليبيا بصدد إتخاذ عدة إجراءات تجاه تركيا خلال الفترة المقبلة.

المريمي أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن لجنتي الدفاع والأمن القومي والخارجية في البرلمان ستتخذان بعض الخطوات تجاه تركيا من خلال عقد جلسة في البرلمان يفترض أن يتم الترتيب لها خلال الأيام المقبلة.

وأشار المريمي إلى أن تركيا تسعى لعرقلة أية خطوات ليبية نحو الاستقرار ونشر الفوضى عن طريق انتشار الأسلحة والمواد التي من شأنها توجيه الشباب إلى الطريق الخاطئ.

يٌشار إلى أن مصلحة الجمارك ضبط نحو 20 ألف مسدس داخل حاوية بضائع قادمة من تركيا بميناء مصراتة البحري والتي كانت تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال في مقدمة الحاوية للتمويه ولكن بعد جرد الشحنة تبين وجود عدد 556 كرتونة من المسدسات فى كل منها 36 مسدس ليكون بذلك إجمالي العدد 20 ألف و16 مسدس.