باريس تدعو طهران للتوقف فورا عن تطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية

باريس تدعو طهران للتوقف فورا عن تطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية

فرنسا – دعت الخارجية الفرنسية إيران إلى الوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

وذكّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان له اليوم الجمعة، بأن برنامج إيران الصاروخي لا يتطابق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقال: “فرنسا تدعو إيران إلى التوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك اختبار تكنولوجيات صاروخية”.

وجاء هذا البيان تعليقا على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الخميس أن الجمهورية الإسلامية ستطلق خلال الأسابيع المقبلة قمرين اصطناعيين بواسطة صواريخ محلية الصنع، وذلك في تحد لتحذير أمريكي موجه إلى طهران من إطلاق مركبات فضائية وإجراء اختبارات صاروخية.

المصدر: أ ف ب