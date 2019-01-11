ليبيا – أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ، الجمعة ، نجاحه في تفكيك حقيبة متفجرة قال إنها شديدة الإنفجار وذلك بالتعاون مع وحدة المتفجرات بجهاز الأمن الدبلوماسي .

وفى بيان تلقته المرصد من مكتب العلاقات والاعلام التابع له ، قال جهاز الأمن العام بإمرة الرائد عماد الطرابلسي ، بأن الواقعة بدأت عندما تلقى بلاغاً بوجود جسم غريب في مزرعة مهجورة بمنطقة غوط الشعال .

و أضاف : ” بعد الإتصال بوحدة المتفجرات بالأمن الدبلوماسي تحركت وحدات أمنية إلي عين المكان وتم وضع طوق أمني حفاظاً علي سلامة السكان والمواطنين حتي تم وبحمد لله تفكيك الحقيبة ” .

كما أعلن الجهاز مباشرته فى جمع المعلومات والتحقيق في الموضوع وإحالته لجهات الإختصاص داعياً المواطنين إلى الإبلاغ بسرعة عن أجسام أو تحركات غريبة لأقرب مركز شرطة.

المرصد – متابعات