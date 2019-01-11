اسبانيا – كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة يمهد لعقد صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بضم النجم الهولندي الصاعد فرينكي دي يونغ، متوسط ميدان أياكس.

وذكرت صحيفة “El Mundo Deportivo” أن دي يونغ وافق على بنوده الشخصية في عقده مع برشلونة، حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن هذا الأمر، ويتبقى فقط موافقة أياكس أمستردام على عرض الفريق الكتالوني.

وتطالب إدارة أياكس بمبلغ لا يقل عن 75 مليون يورو للتخلي عن نجمها الموهوب.

ولكن ما قد يفسد إتمام هذه الصفقة أو يرفع من قيمتها المالية، هو دخول باريس سان جيرمان الفرنسي على الخط للتعاقد مع دي يونغ، وربما تقدم إدارة “البي إس جي” عرضا مغريا، لخطف صاحب 21 عاما، كنوع من الانتقام من إدارة الفريق الكتالوني، التي تنوي ضم أدريان رابيو متوسط ميدان سان جيرمان مجانا مع نهاية الموسم، حيث ينتهي عقده (رابيو) ورفض كل العروض المقدمة له لمواصلة مشواره مع فريق حديقة الأمراء.

المصدر: matchtv.ru