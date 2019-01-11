المنامة – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، الجمعة، تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال عاهل البحرين وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، لوزير الخارجية الأمريكي في العاصمة المنامة، التي يزورها الأخير في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 9 دول بالمنطقة، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأكد عاهل البحرين على “أهمية تبادل مثل هذه الزيارات لتطوير أوجه التعاون على كافة الأصعدة، لا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية”.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى مجمل التطورات في المنطقة، وأهم القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى دور الولايات المتحدة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الدولي.

وأشار حمد بن عيسى إلى حرص بلاده على “ترسيخ دعائم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على الشعبين”.

وحسب المصدر ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن “البحرين تمضي على الطريق الصحيح لتحافظ على استقرارها واستمرارية تطورها وتقدمها”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل بومبيو، إلى البحرين، في أولى محطاته بالخليج ضمن جولته الشرق أوسطية.

وتعد البحرين مقرًا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة “الجفير”، شرق المنامة.

والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية الأمريكي أولى محطات جولته الشرق أوسطية بالأردن، أعقبها زيارة خاطفة إلى العراق، ثم زار مصر الأربعاء والخميس، فيما تشمل الجولة لاحقًا، السعودية وقطر والإمارات وعمان والكويت.

وتأتي زيارة بومبيو إلى المنطقة، لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

وتعد جولة الشرق الأوسط هي الثانية لوزير لبومبيو منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان 2018، إلا أنها أوسع من سابقتها في عدد الدول، حيث شملت الأولى كل من الأردن والسعودية وإسرائيل، غير أنها هذه المرة تستثني الأخيرة.