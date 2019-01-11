تونس.. بدء إنتاج 120 من أصل ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة

تونس.. بدء إنتاج 120 من أصل ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة

تونس – بدأت تونس إنتاج 120 ميغاوات من الطاقة المتجددة (رياح وشمس)، ضمن خطة لإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2020.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة في حي القصبة، بالعاصمة تونس، على هامش تسليم موافقات مبدئية لشركات ستبني محطات إنتاج كهرباء من الرياح.

وقال الشاهد: تونس ستنتج 1000 ميغاوات من الطاقة المتجددة بما يعادل 25 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة، بقيمة 2.5 مليار دينار (836 مليون دولار) متوقعة.

وأضاف أن بلاده بدأت، الخميس، إنتاج 120 ميغاوات من طاقة الرياح، باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دينار (133.7 مليون دولار).. هذه مشاريع مهمة لمواجهة العجز الطاقوي.

ويعد عجز الطاقة أحد أسباب تنامي عجز الميزان التجاري في تونس، البالغ 6.34 مليارات دولار في 2018، صعودا من 5.19 مليارات دولار في 2017.

وزاد رئيس الحكومة: بحلول 2020 ستنتج تونس 25 بالمئة من حاجاتها من الطاقة عبر الطاقات المتجددة، وستكون بحدود 35 بالمئة بحلول 2030.

وتنتج تونس يوميا 45 ألف برميل نفط، لا تغطي سوى 40 بالمئة من احتياجاتها؛ وتمثل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 3 بالمئة من مجموع الإنتاج، وفق إحصائيات رسمية.