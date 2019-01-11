روسيا تدعو إلى إنزال العقاب بكل المتورطين باغتيال السفير كارلوف في أنقرة

روسيا تدعو إلى إنزال العقاب بكل المتورطين باغتيال السفير كارلوف في أنقرة

روسيا – طالبت موسكو بمحاسبة كل من شارك أو تورط في اغتيال السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، وفقا للقواعد القانونية السارية المفعول.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بموسكو:”ما زلنا نتابع المحاكمة (بتركيا) حتى خواتيمها، ونعتقد أنه بنتيجتها سيتم كشف جميع المشاركين والمتورطين في هذه الجريمة الفظيعة، وأنهم سوف ينالون العقاب الذي يستحقونه وفقا للقانون”.

وقتل السفير الروسي لدى تركيا اندريه كارلوف يوم 19 ديسمبر 2016 أثناء إلقائه خطابا في افتتاح معرض للصور في أنقرة.

وقالت السلطات التركية آنذاك، إن عملية القتل نفذها رجل الشرطة، مولود الطنطاش، الذي قضت عليه الشرطة التركية لاحقا.

ووصفت وزارة خارجية روسيا الحادث بأنه عمل إرهابي. وبعد وفاته، تم منح الراحل كارلوف لقب بطل روسيا.

ويومي 8 و 10 يناير الجاري، عقدت محكمة أنقرة جلسة تمهيدية لمحاكمة المتهمين المتورطين في التخطيط لاغتيال السفير، والبالغ عددهم 28 متهماً، 10 منهم غائبون ملاحقون بموجب مذكرات توقيف دولية.

المصدر: تاس