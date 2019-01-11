غزة – استشهدت فلسطينية وأصيب 10 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة” قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الطبيب أِشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح خاص لوكالة الأناضول، إن سيدة فلسطينية، لم يتم التعرف عن هويتها، استشهدت، فيما أصيب 10 آخرين بجراح مختلفة برصاص الجيش الإسرائيلي، وبقنابل الغاز، شرقي قطاع غزة”.

وأوضح:” أن من بين الإصابات، صحفي، أصيب بقنبلة غاز في وجهه، فيما البقية الآخرون أصيبوا بالرصاص الحي”.

ويشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.