ليبيا – أعلن قسم البحث الجنائي – رأس الغزال – بمنطقة القره بوللي العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية وقد تم تصفيتها رمياً بالرصاص .

وفى بيان تلقته منه المرصد ، قال البحث الجنائي أنه تلقى بلاغاً على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة عن طريق مركز شرطة بمنطقة الخوالق يفيد بوجود جثة قرب الطريق الساحلي في منطقة القويعة وبالتحديد قرب سوق الخضار سابقاً على يمين الطريق في إتجاه الشرق .

وعلى إثره إتصل البحث بخبير البصمات والأدلة الجنائية وفني التصوير الجنائي حيث تم الانتقال لمستشفى القره بوللي العام بوجود رئيس المركز ورئيس الادارة ورئيس التحقيق داخل المستشفى .

وعند الكشف المبدئي على الجثة من قبل عضو النيابة والتحقيق وخبير البصمات ، إكتشف البحث الجنائي أن الجثة تعود لسيدة فى العقد الثالث من العمر تقريباً .

وعن سبب الوفاة ، فكشف البحث بأن الضحية متعرضة لاطلاق نار في الجانب الايسر من الرأس خرج من الجهة الاخرى كما أنها كانت مكبلة الايدي والفم بوتاق شديد الإحكام .

أما ظاهريا ، فقد أشارت التحقيقات الأولية لعدم وجود آثار تعذيب على الجثة التي كانت ترتدي ملابس منزلية وحذاء منزل داخلي يدل على أنها نُقلت من منزل لمكان الجريمة بالقوة.

وأكد البحث إنهاء الكشف وبناءً على تعليمات النيابة تم عرض الجثة على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتكثيف البحت والتحري وجمع المعلومات لمعرفة هوية الضحية وظروف الجريمة داعياً كل من يتعرف عليها إلى التواصل معه فوراً لإستكمال باقي الاجراءات .

تنوية من المرصد : على من يتعرف على هذه السيدة ( أنظر الصورة ) التواصل مع قسم البحث الجنائي رأس الغزال – بمنطقة القره بوللي شرق طرابلس ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

المرصد – متابعات