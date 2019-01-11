غريفيث: حادث المنصة لا ينبغي ان يؤثر على اتفاق ستوكهولم بين الفرقاء اليمنيين

غريفيث: حادث المنصة لا ينبغي ان يؤثر على اتفاق ستوكهولم بين الفرقاء اليمنيين

اليمن – شدد المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث ؛ على ان الحل في اليمن لا يمكن الا بتفاهم الأطراف اليمنية، وبدون تدخل خارجي.

وقال ان حادث المنصة في قاعدة العند بمدينة لحج الذي أودى بحياة عدد من العسكريين بقصف طائرة مسيرة امس ، لا ينبغي ان يؤثر على اتفاق ستوكهولم بين الفرقاء اليمنيين؛ مؤكدا على ان الاتفاق يتعلق بوقف العمليات العسكرية في ميناء الحديدة.

واشار غريفيث الى ان مقترح ارسال عدد محدود من المراقبين الدوليين الى اليمن، يخص تحديدا مراقبة وقف العمليات في الحديدة، ولا يشمل عموم مناطق اليمن.

واشاد المبعوث الاممي بخبرة الدبلوماسية الروسية في منطقة الشرق الاوسط عموما واليمن تحديدا. وقال انه يحرص على الاستماع الى وجهات نظر الدبلوماسيين الروس،باستمرار، وانه يزور موسكو لهذا الهدف .

المصدر : RT