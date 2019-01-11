العراق – استدعت وزارة الخارجية العراقية القنصل العام العراقي في مدينة مشهد الإيرانية، شريف ياسين، إلى ديوان الوزارة ببغداد على خلفية ظهوره في مقطع فيديو دعائي لأحد المراكز الطبية الإيرانية.

وغردت الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس قائلة: “وزير الخارجية محمد علي الحكيم يوجه باستدعاء القنصل العام العراقي في مشهد إلى مركز الوزارة على خلفية الفيديو المتداول”.

ويظهر شريف ياسين في الفيديو وهو يروج لمركز طبي مختص بزراعة الشعر ومشاكل العقم وتجميل الأنف وعمليات التجميل الأخرى.

وأثار الفيديو جدلا واسعا فور انتشاره، وطالب نشطاء وزارة الخارجية العراقية باتخاذ موقف حازم تجاه ما قام به القنصل، معتبرين أن ذلك يمثل إساءة واضحة للعراق والعراقيين.

ويعمل الدبلوماسي ياسين شريف في وزارة الخارجية منذ عام 2007، وشغل خلال السنوات الماضية عدة مناصب، بينها نائب القنصل في السفارة العراقية في الدوحة، ورئيس القسم السياسي في السفارة العراقية في كوالالمبور.

المصدر: رووداو + RT