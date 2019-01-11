الإمارات العربية – خلط المنتخب الأسترالي أوراق المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019، بفوزه اليوم على نظيره الفلسطيني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية قبل الأخيرة.

وأحرز ثلاثية منتخب “الكنغر”، جيمي ماكلارين، وأوير مابيل، وأبوستولوس غيانو، في الدقائق (18، 21، و90) على الترتيب.

هذا الفوز هو الأول لأستراليا حاملة اللقب، في البطولة الحالية المقامة في الإمارات، بعدما خسرت مباراتها الأولى بشكل مفاجئ أمام المنتخب الأردني، الذي حقق فوزه الثاني أمس على سوريا، وحجز بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة.

وستتنافس أستراليا وفلسطين وسوريا على البطاقة الثانية، ويكفي “الكنغر” الفوز في مباراته الأخيرة أمام “نسور قاسيون” ليضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين فلسطين والأردن.

المصدر: RT