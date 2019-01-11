ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الخميس عددًا من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية ومنهم أبوصلاح شلبي، وإبراهيم مصباح، والهادي، ويوسف كراكوري وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد.

اللقاء ناقش بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس وزراء الوفاق أهم القضايا المتعلقة بالمنطقة الجنوبية من ضمنها الأوضاع الأمنية الحرجة وتحرك بعض جيوب التنظيم الإرهابي داعش في الجنوب بمنطقة برجوج والتي من شأنها أن تهدد الأمن بالمنطقة.

وتركز اللقاء حول أسباب الفراغ الأمني الحاصل بالمنطقة الجنوبية والبحث في آلية وضع خطط تنموية لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن.

وبدوره،شدد كاجمان على ضرورة تسمية آمر المنطقة الجنوبية لتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية بالمنطقة الجنوبية و المنتسبين لها لحماية المناطق كافة من الجماعات المسلحة والعمل على إعادة استتباب الأمن وفق خطة شاملة تضعها الحكومة بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد عامة والمنطقة الجنوبية خاصة.