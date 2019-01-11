مصر – أعلنت لاعبة منتخب مصر لكرة اليد، رحاب جمعة، قبولها الحصول على جنسية دولة أخرى لتكون لاعبة في صفوف منتخبها، وذلك بعد تجاهل وزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري للعبة للسيدات.

وكتبت جمعة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “بعد تجاهل وزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة اليد للسيدات أنا قررت الموافقة على التجنيس”.

وتمكنت RT من التواصل مع اللاعبة المصرية، والتي أكدت أنها محترفة بنادي سامبر الفرنسي، وشاركت مع المنتخب المصري للسيدات في كرة اليد آخر مرة في بطولة أفريقيا عام 2012.

وقالت جمعة: ” الأزمة تواجه كل لاعبة مصرية تمارس كرة اليد، وتحدثنا أكثر من مرة مع كثير من المسؤولين، ولا يوجد منتخب سيدات حاليا، الأمور تعقدت لأننا نريد تمثيل منتخب بلدنا في المحافل الدولية ويتم تجاهلنا”.

ونوهت اللاعبة المصرية، منذ عام 2014 نحاول التواصل مع المسؤولين من أجل تكوين منتخب للسيدات، لكن الجميع يرفض تكوين منتخب قومي يلعبون ويشاركون باسم مصر.

وتابعت جمعة :” كرة اليد تعد اللعبة الشعبية الثانية في مصر بعد كرة القدم، ويوجد بها الكثير من اللاعبات على مستوى عال جدًا أبرزهن مروه عيد التي تشارك بدوري الدرجة الأولى في فرنسا”.

وأشارت اللاعبة:” لم يتم استدعائي مطلقا للمشاركة مع منتخب مصر، وما قاله مصدر في اتحاد كرة اليد كلام غير صحيح وكذب، المرة الوحيدة التي تم استدعائي للعب فيها كانت مع النادي الأهلي المصري في بطولة افريقيا، وبالفعل خاطبت النادي الفرنسي الذي ألعب له لكنه رفض بشدة لأنني ألعب بشكل أساسي معه “.

المصدر:RT