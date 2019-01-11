ليبيا – عقدت لجنة التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل أمس الأول اجتماعها السابع برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان مسعود أبو صلاح.

اللجنة إستعرضت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل ما انتهت إليه في اجتماعها السابق مع أبداء بعض الملاحظات البسيطة على التقرير الختامي على أن يقدم في شكله النهائي يوم الأربعاء الموافق الـ16 من شهر يناير الجاري لاعتماده وعرضه على وزير العدل.

هذا وحضر الإجتماع كل مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار الوزير ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس فريق تحسين السجون بالشرطة القضائية ومقررا اللجنة .