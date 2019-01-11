ليبيا – قال المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد بن غزي أمس الخميس إن المجلس وقع على بروتوكول مع شركة “إير كايرو” للطيران للتنسيق لإعادة الرحلات الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار بنينا الدولي ببنغازي.

بن غزي أكد في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أن رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني قد وقعت عقد بروتوكول مع شركة إير كايرو للطيران حول التنسيق لعودة الخطوط بين القاهرة وبنغازي بالإضافة إلى افتتاح مكتب للشركة في بنغازي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفرجاني أكدت على إستئناف الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة وبنغازي،لافتاً إلى أن المجلس إتفق مع سلطات الطيران المدني المصرية على عودة الطيران المباشر بين مطاري القاهرة الدولي ومطار بنينا الدولي ببنغازي في الأول من شهر أبريل المقبل.