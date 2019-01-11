ليبيا – شارك عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الخميس بالجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي الليبي في تونس بحضور عدداً من المؤسسات السيادية المتمثلة في كل من المجلس الرئاسي والدولة ومصرف ليبيا المركزي إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الاقتصاد بحضور ديوان المحاسبة وممثلي الدول المهتمة بالشأن الليبي.

الحوار الإقتصادي ناقش بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس وزراء الوفاق عديد المواضيع التي من شأنها المساهمة في دعم الاستقرار في ليبياومنها الاستمرار في الإجراءات المتخذة حيال برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها.

وأكد الحاضرون على الإستمرار في عقد الإجتماعات التقابلية بين المؤسسات الليبية وتقديم المقترحات اللازمة بالاضافة للاسراع في استكمال الترتيبات المالية للسنة المالية الحالية ومنها العمل على دعم تنفيذ مشروعات التنمية ووضع الأطر الكفيلة لتنفيذها ودعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل مساعدتها في زيادة معدل الإنتاج.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر مطلع شهر مارس القادم لاستعراض مأتم إنجازه من خطوات.

وبدوره،قال معيتيق إن الحاضرين في الجلسة إتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ما بين 47 و51 مليار دينار.

عضو المجلس الرئاسي أضاف في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أن الميزانية ستشمل صيانة بعض المناطق المدمرة في مدينتي بنغازي وسرت إضافة إلى صيانة بعض مدن الجنوب.

معتيتق أشار إلى أن المجلس الرئاسي وضع خطة لتقليل الصرف العام لدى الوزارات بحكومة الوفاق لمحاربة الفساد المالي.