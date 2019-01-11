أنجلترا – ذكرت وكالة فرانس، اليوم الجمعة، أن لاعب خط الوسط الإسباني سيسك فابريغاس أتم صفقة انتقاله من نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي.

وقالت الوكالة أن مصدرا مقربا من الملف أكد توقيع سيسك فابريغاس على عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة خلال زيارته لموناكو الأسبوع الماضي، والخضوع للفحص الطبي.

وأشار المصدر إلى أن تشيلسي لن يحصل على أي بدل مالي مقابل الانتقال، باستثناء مبالغ مرتبطة بأداء، اللاعب الدولي السابق والبالغ من العمر 31 عاما، على أرض الملعب مع فريقه الجديد.

ويسعى فريق موناكو، الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم 2017، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاما، إلى تعزيز صفوفه لتفادي خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير، بعد المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

المصدر: (أ ف ب)