روسيا – أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا خفضت إنتاج النفط في شهر يناير الجاري بنسبة تزيد عن 30 ألف برميل يوميا، وذلك في إطار قرار “أوبك +”.

وقال نوفاك للصحفيين في موسكو، اليوم الجمعة: “إننا نخفض الإنتاج. ومن المخطط تخفيضه خلال الشهر الجاري بمقدار 50 ألف برميل يوميا، أما إلى حد الآن فيعادل التراجع ما يزيد قليلا عن 30 ألف برميل يوميا، مقارنة مع مستوى شهر أكتوبر 2018، وهو رقم أولي”.

وأشار نوفاك إلى أن موعد اللقاء الوزاري التالي لدول “أوبك” لم يتم تحديده بعد، ومن المحتمل أن يعقد في شهر أبريل المقبل.

المصدر: تاس