تركيا – اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الجهات التي سعت لنقل “الربيع العربي” إلى تركيا فشلت في جهودها والآن تجني ثمار تصرفاتها.

قال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال اجتماع لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم عقد بولاية قوجة إيلي، في تطرقه إلى الاحتجاجات العارمة التي تشهدها شوارع أوروبا في الفترة الأخيرة: “إن الذين حاولوا نقل الربيع العربي إلى بلدنا ودفننا في شتاء قارس، يتجرعون الآن مرارة من ذات الكأس”.

واعتبر أن “الذين خططوا لإخضاع تركيا عبر استخدام بؤر الخيانة داخل مؤسساتها، يعجزون اليوم عن التغلب على الاضطرابات الموجودة داخل إداراتهم”.

وتابع أردوغان: “أولئك الذين يريدون تطويق حدود بلادنا الجنوبية عبر حزام إرهابي لفصلنا عن محيطنا الثقافي والحضاري، ينغلقون الآن على أنفسهم يوما بعد يوم، ويبنون الجدران بينهم وبين العالم الخارجي… والقادم سيكون أسوأ بالنسبة لهم”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تمكنت من تعزيز قدراتها بشكل ملموس في الفترة الماضية، وأضاف في هذا السياق: “لو أن تركيا اليوم كما كانت في العهود السابقة، لتشكل الحزام الإرهابي بسوريا، ولتمزق العراق إربا، ولما بقي أي أثر من قضايانا الثابتة كفلسطين والبوسنة”.

وأكد الرئيس التركي تصميم حكومته على تحقيق مزيد من الارتقاء في مجال الاقتصاد، وتابع: “عازمون على رفع سمعة بلادنا وشعبنا إلى مستوى أعلى”.

المصدر: الأناضول