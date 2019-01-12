أفغانستان ترفض دعم “السلام” مع “طالبان” دون مشاركتها بالمباحثات

أفغانستان ترفض دعم “السلام” مع “طالبان” دون مشاركتها بالمباحثات

كابل – أكد “عبد الرؤوف إبراهيمي”، رئيس البرلمان الأفغاني إن بلاده لن تدعم أية عملية سلام إقليمية مع حركة “طالبان”، دون مشاركة ممثليها في المباحثات.

جاء ذلك خلال جلسة في البرلمان الأفغاني، السبت، بالعاصمة كابل.

وأفاد “إبراهيمي” بأن بلاده لن تدعم أية عملية للسلام مع “طالبان”، دون مشاركة ممثليها في المباحثات بين الحركة وبعض الدول في المنطقة.

واعتبر أن “إجراء المباحثات دون إشرك أفغانستان، سيظهر طالبان بصفة المنتصر”.

واعتبر “إبراهيمي”، إجراء مباحثات مع “طالبان”، دون علم سلطات أفغانستان، “تدخلاً” في الشؤون الداخلية لبلاده.

وأكّد على ضرورة انضمام ممثلي الحكومة الأفغانية إلى مثل هذه المباحثات.

وأشار رئيس البرلمان الأفغاني، إلى أن المباحثات السابقة مع “طالبان”، لم تسفر عن أية نتائج ملموسة.

وتسيطر “طالبان” على العديد من المناطق في أفغانستان، كما تشكل تهديداً كبيراً لإدارة الرئيس الأفغاني “أشرف غني”، فيما تعاني بعض المناطق التي تسيطر عليها الحركة من مشاكل أمنية كبيرة.

وبذلت الحكومة الأفغانية، خلال السنوات الماضية، جهودا كبيرة لإجراء مباحثات سلام مع “طالبان”، وأنشأت في هذا السياق “مجلس السلام”، غير أن جهودها باءت بالفشل.

وبدا مؤخراً اهتماماً أمريكياً كبيراً لإيجاد حل سياسي في أفغانستان، عبر عن نفسه في لقاءات مباشرة أجراها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجرى “خليل زاد” محادثات مباشرة مع ممثلين عن “طالبان” في قطر استمرت ثلاثة أيام.

وخلال الفترة بين 4 و14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرى “خليل زاد”، جولة شملت أفغانستان وباكستان والإمارات وقطر والسعودية ضمن جهود الدفع بالسلام في أفغانستان.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عينت الإدارة الأمريكية “خليل زاد”، مبعوثا إلى أفغانستان.

ولخصت الخارجية الأمريكية في بيان سابق مهمة “خليل زاد”، بتنسيق وتوجيه الجهود الأمريكية التي تهدف إلى ضمان جلوس “طالبان” على طاولة المفاوضات.

بدورها، تستعد السعودية، خلال يناير/كانون الثاني الجاري، لاستضافة اجتماع في مدينة جدة، يلتقي فيه ممثلو الحكومة الأفغانية مع ممثلي طالبان، بشكل مباشر.

وأعرب الناطق باسم المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، سيد إحسان طاهري، في وقت سابق، عن أمله في أن يتم عقد لقاء مباشرا مع ممثلي حركة “طالبان” في السعودية.

المصدر : الاناضول