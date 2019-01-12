سوريا – أجرى الجيش التركي، اليوم السبت، تدريبات عسكرية لوحدات الدبابات في ولاية هطاي جنوب البلاد على الحدود مع محافظة إدلب السورية.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بأن قوات مسلحة استقدمت من مختلف مناطق البلاد عززت الرقابة على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء يايلاداغي المواجه لإدلب.

وذكرت الوكالة أن وحدات الدبابات التابعة للجيش أجرت بعد ذلك العديد من المناورات والتدريبات في القضاء الحدودي.

وبالتزامن مع ذلك واصلت تركيا تعزيز وجودها العسكري في المنطقة حيث نشرت في هطاي، السبت، دبابات وناقلات جند ومعدات عسكرية جديدة قادمة من الولايات الأخرى بواسطة قطار خاص.