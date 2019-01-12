العراق – بحث وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، مع نظيره الايراني بيجين زنكنه، اليوم السبت، استيراد الغاز من ايران لصالح عدد من المحطات الكهربائية، بحسب بيان.

وأكد الغضبان خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين، على أهمية تعزيز التعاون مع دول الجوار، ومنها إيران، و”توسيع أفاق حجم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية”. بحسب بيان صادر عن مكتب الغضبان.

وأوضح أن “جولة المباحثات شملت عدداً من الملفات، ومنها استيراد الغاز الايراني لصالح عدد من المحطات الكهربائية”.

من جانبه قال وزير النفط الإيراني بيجين زنكنه إن “المباحثات كانت مفيدة ومثمرة، وشملت العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في قطاعي النفط والطاقة”.

وأضاف زنكنه أن “الجانبين اتفقا مبدئياً على التعاون الثنائي في تطوير بعض الحقول الحدودية الصغيرة المشتركة بين البلدين بعد إجراء الدراسات الفنية، وبما يصب في مصلحة البلدين”.

ومنحت الولايات المتحدة، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، العراق إعفاء لمدة 90 يوما فقط، لمواصلة المدفوعات لواردات الكهرباء والغاز من إيران.

وكرر المسؤولون في العراق أن بلادهم ليست جزءا من العقوبات الأمريكية على إيران، إلا أنهم لم يعلنوا صراحة عدم التزام بغداد بها.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن مبیعات بلاده من النفط مستمرة كما هو متوقع، مشيرا أن الولايات المتحدة لن تستطيع منعهم من تصدیر الغاز والنفط ومنتجاتهما.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، أتبعه بفرض عقوبات اقتصادية في 6 أغسطس/ آب و5 نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.