ليبيا – أصدر ثلاثة من أعضاء من المجلس الرئاسي وهم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان بياناً اليوم السبت موجهاً لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إتهموه فيه بقيادة البلاد نحو مجهول قد يقودها لصدام مسلح من جديد .

البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه ذكر أسباب وظروف إبرام الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية والذي إنبثق منه المجلس الرئاسي كأداة للحل بهدف إنهاء الانقسام واعادة توحيد المؤسسات ومن ثم توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الحقيقية لأي حكومة وطنية يهمها مصلحة ليبيا وشعبها.

ونوّه الأعضاء إلى أن هذه الأهداف متمثلة بمحاربة الارهاب ورفع المعاناة عن المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتأسيس لدولة المواطنة من خلال رعاية وحماية الانتقال السلمي والسلس للسلطة وفق قواعد دستورية متينة.

وإعتبر أعضاء المجلس الموقعين على البيان أن هذه الأهداف المذكوره أعلاه والتي تم التأكيد عليها في متن الاتفاق السياسي وملاحقه لم تتحقق بسبب سياسات السراج غير المدروسة وتصرفاته غير المسؤولة وإستئثاره وإنفراده بالقرارات المهمة والمصيرية متجاهلاً فكرة الشراكة والوفاق نفسها وفي تغييب تام لكافة الأطراف الليبية الرسمي منها والفعلي وعلى رأسهم أعضاء المجلس الرئاسي نواباً ووزراء دولة.

وأكد البيان على أن ذلك الأمر أحال المجلس الرئاسي برمته إلى طرف صراع وأخرجه من كونه أداة للحل، معتبرين أن إستمرار السراج بذات النهج وبنفس السياسة القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس الرئاسي وإعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة للحدود والاعترافات الدولية المرحلية سيؤدي للانهيار التام ليس فقط للمجلس الرئاسي وحكومته بل للبلاد كاملة ووحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا.

وحمّل معيتيق والمجبري وكاجمان السراج صورة مباشرة وصريحة تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشظي البلاد الأمر الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر حيث كان الاحتكام للقوة والسلاح هو الأداة الوحيدة المتاحة لحل خلافاتهم السياسية وتباينهم في المواقف والآراء.

ختاماً دعا الموقعون على البيان السراج إلى تحكيم العقل والعودة لروح المشاركة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات