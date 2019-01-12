النفط يغلق على انخفاض أكثر من 1.5 % وينهي الأسبوع على مكاسب

النفط يغلق على انخفاض أكثر من 1.5 % وينهي الأسبوع على مكاسب

فيينا – اغلقت أسعار النفط السبت على انخفاض بلغ اكثر من 1.5% مع قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، الا انها انهت الاسبوع على مكاسب مع آمال بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

واغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تحميل اذار 1.13 دولار، أو 1.83 في المئة، لتبلغ عند التسوية 60.55 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.83 ، أو 1.69 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.70 دولار للبرميل.

لكن الخامين القياسيين كليهما سجلا ثاني أسبوع من المكاسب مع صعود برنت حوالي 6 بالمئة في حين قفز الخام الأمريكي 7.6 في المئة.

وأعطت توقعات متزايدة بأن حربا تجارية شاملة بين واشنطن وبكين ربما يمكن تفاديها دعما لأسواق النفط في وقت سابق هذا الأسبوع. واختتمت المحادثات بين العملاقين الاقتصاديين يوم الأربعاء الماضي بدون الإعلان عن نتائج ملموسة، لكن مناقشات على مستوى عال قد تعقد في وقت لاحق هذا الشهر.