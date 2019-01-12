بغداد – تدخل رئيس العراق برهم صالح، أمس الجمعة، لحل الأزمة الأخيرة التي نشبت بين “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.

وقالت مصادر سياسية لـRT إن “صالح أجرى اتصالات مساء أمس الجمعة مع عمار الحكيم وقيس الخزعلي للوقوف على آخر التطورات والأزمة التي حصلت بينهما، وعلى اثر ذلك طلب منهما التوقف عن التصعيد الإعلامي وإجراء حوار بينهما، بعيدا عن الإعلام”.

وأضافت أن “صالح أكد على الحكيم والخزعلي ضرورة إنهاء الخلاف بينهما خلال أيام، وأن تنتهي كل مظاهر التصعيد، وعدم الخروج بتظاهرات مثلما طالبا جماهيرهما”.

يذكر أن اليومين الماضيين شهدتا تصعيداً كبيراً في وسائل إعلام الحكيم والخزعلي ضد بعضهما البعض، واتهام قناة الفرات المملوكة للحكيم عصائب أهل الحق بسرقة مصفى بيجي، بينما ردت قيادات في العصائب بتغريدات تنتقد الحكيم وتتهمه بالعمالة.

وعلى اثر الخلاف دعا كل من الحكيم والخزعلي جماهيرهما للتظاهر اليوم السبت تنديداً بما تعرضا له من إتهامات و “تسقيط”.

المصدر: RT