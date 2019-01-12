ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة النائب السابق لرئيسه ، محمد معزب على أن الدعوة للانتخابات التشريعية النيابية هي الخطوة الصحيحة التي يمكن تنفيذها ضمن مسار الاتفاق السياسي.

معزب قال في تصريحات وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور باتت مستحيلة وهو ما يستوجب الدعوة للانتخابات البرلمانية بحيث يقوم البرلمان القادم بإقرار قانون الاستفتاء على الدستور ثم مرحلة الاستفتاء والدعوة إلى انتخابات رئاسية لاحقاً.

ونوّه إلى أن الشارع الليبي يرحب بهذا الطرح كما أن العديد من أعضاء مجلسي البرلمان والدولة يرحبون به أيضاً ويرونه ممكناً للخروج بالبلاد من المرحلة الراهنة وذلك على حد قوله.

كما شدد على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري على أساس القانون الإنتخابي السابق الذي أجريت عليه انتخابات المجلس في العام 2014 بالشكل الفردي.

وتأتي هذه التصريحات من هذا القيادي بالمجلس متناغمة مع ما أعلنه كل من المبعوث غسان سلامة ورئيس الإستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي عن تقديم الإنتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية .

المرصد – متابعات