تركيا – ارتفعت صادرات المنتجات البحرية التركية خلال العام 2018 المنصرم، بنسبة 13 بالمائة، مقارنة مع العام 2017.

ووفقا لبيانات اتحاد مصدري المنتجات البحرية والحيوانية في منطقة إيجة، بلغت قيمة الصادرات البحرية 958 مليون دولار، في حين كانت 851 مليون دولار عام 2017.

وارتفع حجم صادرات سمك “القاروص” و”الدنيس” في العام 2018، إلى 177 ألف و659 طن، في حين بلغ 156 ألف و580 طن عام 2017.

وأوضح سنان قزل طان، مدير قطاع المنتجات البحرية التركية، للأناضول، أن صادرات سمك القاروص يشكل 95 في المائة، من إجمالي صادرات القطاع.

وأشار إلى أن الأسماك التركية عليها إقبال كبير في الولايات المتحدة، وتعتبر أفضل من سمك السلمون الذي تصدره السويد.

ووفقا للبيانات، فقد احتلت هولندا المرتبة الأولى كأكبر بلد مستورد للمنتجات البحرية من تركيا، بقيمة بلغت 148 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 101 مليون دولار، ثم روسيا بـ68 مليون دولار.

وجاءت قائمة الدول العشر الأكثر استيرادا للمنتجات البحرية من تركيا وفقا لبيانات الاتحاد كالتالي:

الدولة الكمية (طن) المبلغ (ألف دولار) هولندا 22.018 148.082 إيطاليا 20.422 101.287 روسيا 14.749 68.658 المملكة المتحدة 9.486 68.040 اليونان 14.225 63.794 ألمانيا 10.710 63.502 اليابان 4.787 59.394 إسبانيا 11.236 48.605 الولايات النتحدة 5.505 38.936 لبنان 9.532 29.247