تركيا – بحث وزيرا خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو وأمريكا مايك بوميبو، التطورات الأخيرة في سوريا، وانسحاب القوات الأمريكية منها، وتأثير ذلك على الأكراد الذين تعتبرهم واشنطن حلفاءها.

وجاءت هذه المباحثات، في اتصال هاتفي أجراه تشاووش أوغلو اليوم السبت، مع بومبيو، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، لم تورد تفاصيل إضافية عنه.

وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة نوفوستي الروسية، إن “وزيرنا أجرى اليوم محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وناقشا الأحداث الأخيرة في سوريا”.

يشار إلى أن بومبيو يجري حاليًا جولة شرق أوسطية لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب، في ديسمبر الماضي، سحب قواته من سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن أنقرة مستعدة لشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في مدينة منبج السورية ضد قوات الدفاع الذاتي الكردية السورية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

لكنه قال في وقت لاحق إنه قرر تأجيل بدء العملية العسكرية في سوريا بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 ديسمبر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)الأربعاء، بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي لم تنته.