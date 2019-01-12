أنجلترا – حقق فريق تشيلسي فوزًا صعباً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج في إطار مباريات الأسبوع الـ 22 من البريميرليج.

وافتتح اللاعب الإسباني بيدرو رودريجيز أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

واستمر تفوق البلوز حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما أدرك الضيوف التعادل عن طريق كياران كلارك في الدقيقة 40.

ثم استدرك تشيلسي الأمور في الدقيقة 57 وتقدم للمرة الثانية بهدف رائع عن طريق النجم البرازيلي ويليان.

بهذه النتيجة نجحت كتيبة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في رفع رصيدها إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه آرسنال.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة، ليواصل معاناته في الصراع للنجاة من الهبوط.