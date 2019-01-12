الإمارات العربية – صرح المدرب الجديد لمنتخب سوريا، فجر إبراهيم، بأن فرصة التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم (الإمارات 2019)، ما زالت قائمة رغم صعوبة المباراة أمام أستراليا.

وقال فجر إبراهيم خلال اجتماعه مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين: “إن الفرصة للتأهل إلى الدور الثاني قائمة وموجودة رغم صعوبة المباراة أمام أستراليا، وأنا هنا لثقتي بكم وبقدراتكم على تحسين الصورة وتحقيق نتيجة إيجابية نواصل بها مشوارنا في بطولة آسيا”.

وأضاف المدرب السوري: “سنعمل على الجانب النفسي مع تصحيح الأخطاء التي سجلت خلال المباراتين السابقتين، لافتا إلى أن أبرز عوامل النجاح هي العمل بروح الفريق على قلب رجل واحد بإخلاص ومحبة”.

وأجرى منتخب سوريا حصته التدريبية الأولى بإشراف مدربه الجديد فجر إبراهيم في الملعب التدريبي بنادي العين، أمس الجمعة، استعدادا لمباراته المصيرية القادمة أمام منتخب أستراليا، يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات للبطولة المقامة حاليا في الإمارات.

وتسلم فجر ابراهيم مهمة تدريب المنتخب السوري خلفا للألماني بيرند شتانغه، الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام منتخب الأردن بهدفين من دون رد.

واستهل منتخب سوريا مشواره في النسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا، بتعادل مخيب أمام نظيره الفلسطيني، ومن ثم سقوطه المدوي أمام الأردن بهدفين من دون رد، ويشغل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة يتيمة، بفارق الأهداف أمام فلسطين. بينما يتصدر الأردن الترتيب برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الستة عشر، ويليه منتخب أستراليا حامل اللقب، في مركز الوصافة، برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحل في المركز الثالث.

المصدر: وكالات