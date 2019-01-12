ألمانيا – أكدت خبيرة التغذية الألمانية شتيفاني ريب إن الإفراط في تناول الملح يشكل خطراً جسيماً على الصحة، حيث إنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يمهد الطريق للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافت ريب أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم الناجم عن الإفراط في تناول الملح يقترن دائماً بفقدان الكالسيوم بشكل متزايد، ما يتسبب في الإصابة بضمور وهشاشة العظام.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تقليص بكتيريا حمض اللبنيك في الأمعاء، والتي تعد مفيدة لفلورا الأمعاء.

ولتجنب هذه المخاطر لا يجوز للأصحاء تناول الملح بكمية تزيد عن 5 غرامات يومياً، وذلك وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وكالات