ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على انه بحماية مديرية أمن الجفارة تمت إنارة الطريق الرابط بين مدينة العزيزية وطرابلس بفضل جهود الشركة العامة للكهرباء.

داخلية الوفاق أشارت وفقاً لمكتبها الإعلامي غلى أنه سوف يستمر هذا العمل إلى الحدود الإدارية الشمالية لمنطقة الجفارة حتى منطقة سيدي سليم وذلك بعد ما شهدته المنطقة من استقرار أمني.

وثمّنت الوزارة كافة الجهود التي تبذلها مديرية أمن الجفارة والأجهزة الأمنية بالمنطقة لحفظ الأمن والأمان والسهر على راحة المواطن فمزيد من الجهد والعطاء لإرساء دائم الأمن والإستقرار داخل كافة ربوع البلاد.