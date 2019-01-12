ليبيا – قام مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مصراتة وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بالمدينة يوم الخميس الماضي بجولة تفتيشية مدعومة من جهاز الأمن المركزي.

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الجولة خصصت بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز للتفتيش على المطاعم داخل بلدية مصراتة حيث كانت الزيارة لمطعم باب الغرب الذي ضُبطت العديد من المخالفات اثناء التفتيش والتحري خاصة في جانب النظافة العامة للمطعم.

وأكد مرز الرقابة على الأغذية إتخاذه كافة الإجراءات اللازمة تجاه مطعم باب الغرب المخالف والتي منها إغلاقه.