ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت عن توقف الوحدة الثالثة بمحطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية وفقد ما قيمته 140 ميجاوات.

شركة الكهرباء أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أن العمل جاري حالياً لإنجاز أعمال الصيانة ن قبل فرق الصيانة بهدف إرجاع الوحدة إلى وضعها الطبيعي.

يشار إلى أن عدة مناطق فى شرق وغرب والبلاد تعاني إنقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائي تزامناً مع موجات البرد الحالية التي قالت الشركة أنها أحد أسباب القطع فيما لازالت تعاني بعض مناطق الجنوب من إنقطاعات تدوم بالأيام .

المرصد – متابعات