ليبيا – اختتم وكيل عام وزاره الصحه والمكلف بمهام تسيير وزاره الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب زيارته الفنيه والوفد المرافق له الى جمهورية مصر العربية بعقد اجتماع تقابلي مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحه العالمية بشمال افريقيا والشرق الأوسط بالقاهره بحضور مدير مركز بنغازي الطبي ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة.

عقوب إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الجهود التي تبذلها منظمه الصحة العالمية بليبيا من خلال مندوبها والفريق العام معه، مؤكداً علي العلاقات المتميزة بين ليبيا ومنظمة الصحة العالمية والتطور المستمر لتلك العلاقات في المجال الصحي.

حيث ناقش الجانبين أهمية تطبيق خطه منظمه الصحة العالمية خلال عام 2019 وآليه تنفيذها علي ان تكون شامله و عامه لكل ربوع البلاد.

وأعرب وكيل عام وزارة الصحة عن تطلعه لتحقيق نتائج ايجابيه للقاء بين الجانبين وتعزيز مسيرة التعاون من خلال المباحثات ومتابعة تنفيذ المشاريع مع منظمة الصحة العالمية بما يسهم في تطوير الرؤية المستقبلية في مختلف المجالات الصحية بما يتوافق والأهداف والغايات التي تتبناها المنظمة وتتواءم مع تطلعات الوزارة في المجال الصحي.

كما قدم عقوب عرضاً حول ملامح النظام الصحي في ليبيا والمبادرات التي تقوم بها وزارة الصحة حالياً من أجل مستقبل أفضل للرعاية الصحية بفضل الدعم المستمر من الحكومة المؤقتة التي وضعت ضمن أولوياتها القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة.

وتم استعراض موضوع الاهتمام بتطبيق برامج التدريب حسب استيراتيجية منظمه الصحة العالمية والتركيز علي تدريب الجيل الجديد من الأطباء والمهن الطبيه المساعده .

وناقش المجمعون آليه المشاركه في خطه الوزاره لعام 2019 وبخاصة في مجال الرعاية الأولية وذلك في إطار التشارك والتكامل،واختتم المجتمعون اللقاء بالحديث حول فتح مكتب اقليمي للمنظمة في المنطقة الشرقية حيث سيتيح الفرصة لتطوير الخطط والسياسات والبرامج الصحية ويتفق مع أحدث المستجدات ذات الصلة.