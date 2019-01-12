ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة جاءت في إطار المكايدة السياسية وأن الدخول في مراحل الانتخابات دون قاعدة دستورية ليس مرغوباً فيه.

عمران أضافت في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك” أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن يسبقها الاستفتاء على الدستور لعدم الدخول في مرحلة انتقالية رابعة لا يوجد أي ضمان بأنها مستقرة.

وإعتبرت أن مؤتمري “باريس وباليرمو” أكدا على ضرورة الاستفتاء على الدستور أولاً خاصة في ظل وجود مشروع له وأن الطعن المقدم يتعلق بمادتين فقط ويمكن العمل بالمشروع كاملاً بدلاً من الدخول في مراحل جديدة وكتابة دستور من جديد يطيل من فترة المرحلة الانتقالية.

يشار إلى أن سلامة قال في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أمس الجمعة إن إجراء الانتخابات الرئاسية لن يكون قبل نهاية مارس مع إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية، مؤكداً أنه يجري اتصالات بجماعات ليبية عديدة قبل تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني للأطراف كافة.