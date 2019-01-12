الإمارات العربية – حجز المنتخب العراقي بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا 2019، عقب فوزه اليوم على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتح مهند علي كاظم باب التسجيل لأسود الرافدين مبكرا بحلول الدقيقة العاشرة، وبعد تسع دقائق فقط ضاعف زميله بشار رسن بنيان النتيجة بهدف من تسديدة قوية اصطدمت بأحد لاعبي المنتخب اليمني، قبل أن ترتطم بالقائم وتعانق الشباك، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخير، اختتم علاء عباس الثلاثية، بهدف أحرزه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 6 نقاط وضمن مع إيران، التي تملك في رصيدها 6 نقاط أيضا، التأهل مبكرا، وذلك قبل مواجهتهما في الجولة الثالثة الأخيرة.

وبات المنتخب العراقي ثاني منتخب عربي يبلغ ثمن النهائي بعد الأردن.

المصدر: RT