أنجلترا – استطاع نادي ليفربول أن يحقق فوزًا مهمًا في صراعه على الدوري الإنجليزي، على برايتونبهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بريميرليج والتي أقيمت على ملعب ارنيكس.

وأحرز هدف ليفربول الوحيد، المصري محمد صلاح في الدقيقة 50 من ضربة جزاء، ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة اعاد الفريق الى سكة الانتصارات مجدداً بعد الخسارة أمام مانشستر سيتيفي الجولة الماضية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.