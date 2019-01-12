أنجلترا – لاشك أن نمو الطفل حديث الولادة من أولويات اهتمامات الأم، وتعتقد كثير من الأمهات أن اكتساب الوزن علامة على الصحة الجيدة للرضيع. لكن في حقيقة الأم ينمو كل طفل بوتيرة خاصة به، ويتأثر نموه بساعات النوم التي يحصل عليها، لذلك لا يوجد رسم بياني متطابق لنمو طفلين من العمر نفسه.

فإذا كان معدل زيادة وزن الرضيع بين كل زيارتين للطبيب 15 بالمائة يعني ذلك أن الطفل بصحة جيدة.

وخلال الأشهر الـ 3 الأولى يزداد وزن الطفل بسرعة، بمعدل كغم كل شهر.

وفي الأشهر اللاحقة (الشهر الرابع والخامس) يكتسب الطفل ما بين 500 و600 غرام في الشهر.

ويبلغ متوسط الوزن الذي يكتسبه في عامه الأول حوالي 6 كغم. لكن بعض الأطفال يتضاعف وزنهم 3 أضعاف خلال العام الأول.

فإذا كان معدل نمو الطفل 15 بالمائة لا داعي للقلق، لكن إذا كان معدل نموه في البداية 75 بالمائة، ثم انخفض إلى 15 بالمائة يدعو ذلك إلى القلق.

وتذكّري أن الأطفال يعيشون طفرة في النمو بعد بلوغ سنتين عندما يكونون نشيطين جداً ويحبون استكشاف كل شئ حولهم، وهي الفترة التي تطول فيها قامتهم ويكونون نحيلين بسب كثرة النشاط.

أما الطفل الذي يحب اللعب ويكتسب الوزن ببطء فهو طفل سعيد، فقط عليك الاهتمام بحصوله على ساعات النوم المطلوبة.

وإذا كان طفلك يعاني من السمنة أو زيادة الوزن عليك اتخاذ إجراءات لحمايته من أضرار هذه الحالة، والتي تسبب مشاكل السكري والقلب في وقت لاحق من الحياة.