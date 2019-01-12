نستعرض 7 هوايات لا تحتاج إلى تدريب، كما أنها غير متعبة لمن يحبها، ويمكن أن تشكل مصدر دخل إضافي، وفق ما ذكر موقع “ستاندر ميديا” البريطانية، الخميس.

التصوير

سواء كنت تحب التقاط صور الحيوانات أو الحجارة أو الناس أو المباني القديمة، فستجد هذه الأيام من يشتري هذه الصور إذا ما عرضها للبيع، فهناك مواقع إلكترونية ومهتمون يبحثون عن صور إبداعية بمبالغ معقولة.

الفنون والحرف

يقضي كثير من الناس أوقات فراغهم صنع أشياء يدوية، مثل المطرزات والمنحوتات الحجرية أو الخشبية وسلال القش والحصير. وإن كنت تمتلك هذه الموهبة فأعرض منتجاتك للجمهور وستجد من يهتم بها.

مدرب رياضة

يقدر كثير من الناس الرياضية والحياة الصحية، وعادة ما يشاركون تجاربهم مع الآخرين بهدف الإفادة. لكن هناك من لا يتوقف عند هذا الحد، بل يعقد دروسا رياضية خاصة ويقدم وصفات غذائية بمقابل مالي.

جليس للحيوانات الأليفة

إذا كنت تحب الحيوانات الأليفة، وتتقن التعامل معها، مثل الكلاب والقطط، فبالتأكيد ستجد من يريد خدماتك من العائلات التي تسافر لفترات طويلة وتريد من يعتني بحيواناتهم خلال غيابهم.

الكتابة والتدوين

لدى كثير من الناس أفكار عدة، لكنهم لا يجيدون الكتابة، وهي أفكار لو كتبت تشكل قصصا شيقة للقراءة. وإن كنت تمتلك موهبة الكتابة والتدوين فبإمكانك عرض خدماتك على هؤلاء الناس والكتابة لهم بمقابل مالي.

التسوق الإلكتروني

إن كنت من عشاق التسوق، وتجيد العثور على أي منتج بسرعة فائقة، فبإمكانك عرض هذه الخدمات على أولئك الذين يواجهون مشكلات في البحث عن أشيائهم ومساعدتهم مقابل مبلغ رمزي.

مدرب سباحة

إذا كانت هوايتك السباحة فيمكنك الاستمتاع بها وتدريب الآخرين في الوقت نفسه، فكثير من مدربي السباحة بدأوا هذه المهنة انطلاقة من الشغف والموهبة قبل أن تتحول إلى مصدر دخلهم الأول.