السعودية – أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأحد، إن شركة أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، ستعلن عن طرح سندات خلال الفترة القريبة المقبلة، لا تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار.

وردت تصريحات الفالح، خلال كلمة له في مؤتمر اقتصادي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، أشار خلالها أن قيمة الطرح لن تكون كبيرة.

يأتي الطرح المرتقب للسندات، لتمويل الصفقة المرتقبة للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية”(سابك).

ومنذ شهور، دخلت “أرامكو السعودية” المملوكة للدولة، في مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، بهدف الاستحواذ على حصة رئيسة في “سابك”.

و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 70 بالمائة.