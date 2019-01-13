تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التعاون القائم مع قطر، مستمر في كافة المجالات وبشكل قوي.

وأوضح أردوغان في كلمة خلال مشاركته في فعالية بولاية صقاريا اليوم الاحد، أن التعاون التركي القطري في مجال الصناعات الدفاعية والتجارة والسياحة والطاقة، سيستمر بشكل قوي خلال المرحلة القادمة.

وأشاد أردوغان بمواقف قطر التضامنية مع تركيا قائلاً: “لم ولن ننسى تضامن إخوتنا القطريين مع تركيا خلال الفترة الممتدة من محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى الهجمة الاقتصادية التي استهدفت بلادنا في أغسطس الماضي”.

وردا على مزاعم تدهور الاقتصاد التركي، قال أردوغان: “قالوا إن تركيا غرقت، وتوقف الاستثمار والإنتاج فيها، لكنهما مستمران ولم يتوقفا رغم أنفهم جميعا”.

وأضاف أن على تركيا أن تكون قوية بقدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، مشددا على وجوب امتلاك بلاده قدرة ردع عالية جدا.