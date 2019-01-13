أنجلترا – مني فريق أرسنال بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه وست هام يونايتد، في المباراة التي جرت بينهما امس، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمدافع الإيرلندي ديكلان رايس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم، بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني للقاء، على أستاد لندن الأولمبي.

وتوقف رصيد أرسنال، بعد هذه الهزيمة، عند 41 نقطة، مفوتا فرصة التساوي بالنقاط مع جاره اللندني تشيلسي، قبل مباراته اليوم أيضا، أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد.

بينما رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 31 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن، بانتظار نتائج بقية المباريات ضمن هذه الجولة.

المصدر: “sportbox.ru”