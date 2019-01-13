ماليزيا – غرمت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، مدرب منتخب لبنان، بـ 7500 دولار بسبب توجيهه انتقادات حادة للتحكيم أمام قطر الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الآسيوي اليوم الأحد إن لجنة الانضباط فرضت هذه الغرامة على المدرب القادم من الجبل الأسود (مونتينيغرو): “بسبب الإدلاء بتعليقات من شأنها الإساءة لسمعة اللعبة”.

وكان رادولوفيتش استشاط غضبا بعد خسارة لبنان بهدفين نظيفين أمام قطر، إذ ألغى الحكم هدفا لفريقه في الشوط الأول، ثم احتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بسبب لمسة يد جاء منها الهدف الأول لقطر في الدقيقة 65.

وحينها قال رادولوفيتش للصحفيين: “من الصعب جدا الحديث بعد مثل هذه المباراة، لأني علَّمت اللاعبين اللعب 11 ضد 11 وليس 11 ضد 12 أو 13 ولقد شاهد الجميع ما حدث”.

وتقدم رادولوفيتش بالاعتذار عن هذه التعليقات المسيئة للتحكيم بعد خسارة فريقه 2- 0 أمام قطر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، أمس السبت.

وهدد الاتحاد الآسيوي رادولوفيتش بعقوبات أشد لو كرر المخالفة.

ويحتاج منتخب لبنان الفوز على كوريا الشمالية يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، للحصول على فرصة التأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: وكالات