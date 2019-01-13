ليبيا – قررت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة إلى ثلاث مناطق هي بنغازي وسبها وطرابلس وإنهاء حالة الانقسام التي عاشتها الشركة طيلة السنوات الماضية.

الناطق باسم الخطوط الليبية محمد قنيوة نوّه في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الأحد إلى أن الشركة قررت أيضاً تقسيم الإدارات والمكاتب التابعة لها بالتساوي على المناطق الثلاث لمنع سياسية الإقصاء والتهميش لأي منطقة ليبية.

وأشار إلى أن شركة الخطوط الليبية ستعمل على إنشاء مقار لمجلس إدارتها بجميع المناطق لعقد اجتماعات فيها بشكل دوري.