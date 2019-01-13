ليبيا – ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد مع مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر المحاور الأساسية لعمل المركز.

السراج أكد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق دعمه للمركز الوطني لانجاح العمل في إطار تنظيم المهن الصحية عن طريق تهيئة وتفعيل المجلس الصحي العام إلى جانب تنويع مصادر تموله من خلال صندوق التأمين الصحي والعمل على دعمه وتفعيله.

وشدد السراج على ضرورة إعتماد اللامركزية في تقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية المتكاملة التي أصدر قراراً بإنشائها،مطالباً المركز بتنسيق أعماله مع القطاعات ذات العلاقة وهي:”الصحة،التعليم،المالية،الحكم المحلي”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الإجتماع يأتي في إطار حرص رئيس المجلس الرئاسي على تطوير المنظومة الصحية من أجل تحسين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المقدمة لجميع المواطنين.