ليبيا – أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني اليوم الأحد أنه لاجدوى من تكرار أخطاء الماضي بإنتاج جسم تشريعي دون حسم رئاسة الدولة.

السني أشار في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن خلط صلاحيات التنفيذية والتشريعية في المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني ومجلس النواب خير دليل على فشل هذا المسار.

وطالب المستشار السياسي بأن تكون الإنتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة ، منوّهاً إلى أن تأجيل إحدهما على حساب الأخرى سيدخل ليبيا في طريق مجهول.

يشار إلى أن تصريحات السني تأتي بعد إعلان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقاء تلفزيوني على تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى نهاية عام 2019 على أن تجري قبلها إنتخابات برلمانية ويلحقها عملية الاستفتاء على الدستور .