ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية بالمنطقة على رأسها الأزمة الليبية.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن السيسي عقد عقب وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني إستعرض من خلالها الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وخاصة في سوريا وليبيا واليمن.

وأكدت المباحثات على ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة ودعم الجهود الرامية لوقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المُعاناة التى تتعرض لها شعوب هذه الدول والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وتباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب،مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدى للإرهاب فى إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه الآفة التى باتت تهدد المجتمع الدولى بأسره.