ليبيا – أعلنت الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش أمس السبت توجهها إلى المنطقة الجنوبية بكامل عتادها وأفرادها للقيام مهمة جديدة.

الكتيبة قالت عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إن إنتقالها إلى المنطقة الجنوبية جاءت بناءً على تعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يشار إلى أن وحدات الجيش تتوجه تباعاً للمنطقة الجنوبية إستعداداً لإطاق عملية عسكرية واسعة لتأمين المنطقة الجنوبية بالكامل والشريط الحدودي مع دولتي تشاد والنيجر والسودان .